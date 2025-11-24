Голы Капризова и Юрова помогли «Миннесоте» всухую обыграть «Виннипег». У Тренина — ассист

На льду «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Миннесоту Уайлд». Гости одержали уверенную сухую победу со счётом 3:0.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив в сегодняшнем матче записали россияне Данила Юров и звёздный нападающий Кирилл Капризов. Ещё один гол на счету Брока Фэйбера. У другого россиянина Якова Тренина в этой встрече голевая передача.

Форвард хозяев Владислав Наместников завершил встречу без набранных очков.

«Виннипег» начнёт выездную серию и встретится в следующем матче с «Вашингтон Кэпиталз». «Миннесота» же завершит серию игр в гостях матчем с «Чикаго Блэкхоукс». Обе встречи состоятся 27 ноября.