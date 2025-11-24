Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью легенды «Спартака» Симоняна

Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью легенды «Спартака» Симоняна
Комментарии

Главный тренер сборной «Россия 25» и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг опубликовал реакцию на трагическую новость о смерти легенды «Спартака» и всего российского футбола Никиты Симоняна на 100-м году жизни.

«Не стало Никиты Павловича Симоняна. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Большая утрата для всего российского спорта», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей дей он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.

Материалы по теме
«Мог просто раздавить и растоптать». Как Симонян отказал Василию Сталину ради «Спартака»
«Мог просто раздавить и растоптать». Как Симонян отказал Василию Сталину ради «Спартака»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android