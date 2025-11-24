Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью легенды «Спартака» Симоняна

Главный тренер сборной «Россия 25» и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг опубликовал реакцию на трагическую новость о смерти легенды «Спартака» и всего российского футбола Никиты Симоняна на 100-м году жизни.

«Не стало Никиты Павловича Симоняна. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Большая утрата для всего российского спорта», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. По сей дей он является лучшим бомбардиром в истории красно-белых.