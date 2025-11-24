Капризов упрочил отрыв от Дорофеева, Овечкина и Кучеров в гонке снайперов из России
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче с «Виннипег Джетс» (3:0) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и улучшил свой показатель в гонке снайперов сезона среди своих соотечественников.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2025, понедельник. 00:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
0 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Юров (Тренин) – 28:23 0:2 Фэйбер (Юханссон) – 38:12 (sh) 0:3 Капризов (Миддлтон, Цуккарелло) – 46:29
На счету Капризова теперь 13 голов в 23 матчах — это единоличное первое место в списке. Вторым идёт форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев — у него 11 голов. Третью строчку занимают капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и лидер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, забросившие по 10 шайб.
Пятёрку замыкает Дмитрий Воронков («Коламбус Блю Джекетс») — 9 голов.
