Кирилл Капризов ушёл в отрыв от Евгения Малкина в гонке российских бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче с «Виннипег Джетс» (3:0) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и улучшил свой показатель в гонке бомбардиров сезона среди своих соотечественников.

На счету Капризова теперь 27 очков (13+14) в 23 матчах — это единоличное первое место в списке. Вторым идёт форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин — у него 24 очка (6+18). Третью строчку разделили лидер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко — у них по 22 очка. У Марченко — 8+14, а Кучеров сделал 10+12.

Далее следует Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз», у которого 20 очков (10+10).