Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккейный «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

Хоккейный «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна
Аудио-версия:
Комментарии

Московский хоккейный клуб «Спартак» в официальном телеграм-канале выразил соболезнования в связи со смертью легенды клуба и всего российского футбола Никиты Симоняна на 100-м году жизни.

«Не стало Никиты Павловича Симоняна. ХК «Спартак» скорбит

В ночь с 23 на 24 ноября пришла печальная новость о кончине Никиты Павловича Симоняна. Лучшего бомбардира в истории ФК «Спартак» Москва, олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР, первого вице-президента Российского футбольного союза, многократного чемпиона страны и обладателя Кубка СССР в качестве игрока и тренера «Спартака» не стало в возрасте 99 лет.

Хоккейный Клуб «Спартак» Москва скорбит и соболезнует родным и близким Никиты Павловича Симоняна. Это большая утрата для всего отечественного спорта, ФК «Спартак» Москва и всей красно-белой семьи. Вечная память легенде московского «Спартака»!» — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале красно-белых.

Никита Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

Материалы по теме
Вы могли забыть или не знать, каким футболистом был Никита Симонян
Вы могли забыть или не знать, каким футболистом был Никита Симонян

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android