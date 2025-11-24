Хоккейный «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

Московский хоккейный клуб «Спартак» в официальном телеграм-канале выразил соболезнования в связи со смертью легенды клуба и всего российского футбола Никиты Симоняна на 100-м году жизни.

«Не стало Никиты Павловича Симоняна. ХК «Спартак» скорбит

В ночь с 23 на 24 ноября пришла печальная новость о кончине Никиты Павловича Симоняна. Лучшего бомбардира в истории ФК «Спартак» Москва, олимпийского чемпиона 1956 года в составе сборной СССР, первого вице-президента Российского футбольного союза, многократного чемпиона страны и обладателя Кубка СССР в качестве игрока и тренера «Спартака» не стало в возрасте 99 лет.

Хоккейный Клуб «Спартак» Москва скорбит и соболезнует родным и близким Никиты Павловича Симоняна. Это большая утрата для всего отечественного спорта, ФК «Спартак» Москва и всей красно-белой семьи. Вечная память легенде московского «Спартака»!» — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале красно-белых.

Никита Симонян был победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

Как появился «Спартак»: