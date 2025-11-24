Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

33 сейва Аскарова помогли «Сан-Хосе» одолеть «Бостон». У Мухамадуллина и Орлова — два очка

На льду «Эс-Эй-Пи-центр» в американском Сан-Хосе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Бостон Брюинз». Хозяева льда одержали победу со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились канадский форвард Маклин Селебрини, американец Коллин Граф и российский защитник Шакир Мухамадуллин. В активе другого россиянина Дмитрия Орлова результативный пас на победный гол. Голкипер Ярослав Аскаров совершил 33 спасения.

Единственную шайбу у гостей забросил канадец Морган Гики. Россияне Марат Хуснутдинов (-1) и Никита Задоров (-2) очков в игре не набрали.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Сан-Хосе» встретится в гостях с «Колорадо Эвеланш», «Бостон» завершит серию игр в гостях матчем с «Нью-Йорк Айлендерс». Обе встречи состоятся 27 ноября.

Материалы по теме Кирилл Капризов ушёл в отрыв от Евгения Малкина в гонке российских бомбардиров НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ: