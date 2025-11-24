Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сан-Хосе Шаркс — Бостон Брюинз, результат матча 24 ноября 2025, счёт 3:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Аскаров, Орлов

33 сейва Аскарова помогли «Сан-Хосе» одолеть «Бостон». У Мухамадуллина и Орлова — два очка
Аудио-версия:
Комментарии

На льду «Эс-Эй-Пи-центр» в американском Сан-Хосе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Бостон Брюинз». Хозяева льда одержали победу со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Мухамадуллин (Ферраро, Гудроу) – 15:53     2:0 Селебрини (Орлов, Тоффоли) – 31:45 (pp)     2:1 Гики (Пастрняк, Йокихарью) – 50:02     3:1 Граф (Эклунд, Селебрини) – 58:53    

В составе победителей голами отметились канадский форвард Маклин Селебрини, американец Коллин Граф и российский защитник Шакир Мухамадуллин. В активе другого россиянина Дмитрия Орлова результативный пас на победный гол. Голкипер Ярослав Аскаров совершил 33 спасения.

Единственную шайбу у гостей забросил канадец Морган Гики. Россияне Марат Хуснутдинов (-1) и Никита Задоров (-2) очков в игре не набрали.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Сан-Хосе» встретится в гостях с «Колорадо Эвеланш», «Бостон» завершит серию игр в гостях матчем с «Нью-Йорк Айлендерс». Обе встречи состоятся 27 ноября.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Материалы по теме
Кирилл Капризов ушёл в отрыв от Евгения Малкина в гонке российских бомбардиров НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android