Кирилл Капризов в одной шайбе от звания третьего лучшего снайпера в истории «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче с «Виннипег Джетс» (3:0) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и улучшил свой показатель в таблице лучших снайперов в истории клуба.

Кирилл Капризов забросил свою 198-ю шайбу в карьере и приблизился на расстояние одного гола к занимающему третье место по голам в истории франшизы Заку Паризе (199 голов).

На второй строчке лучших клубных снайперов идёт Микко Койву (205). Первое место занимает Мариан Габорик (219).

На счету Капризова теперь 27 очков (13+14) в 23 матчах текущего сезона.

Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре