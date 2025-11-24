Кирилл Капризов в одной шайбе от звания третьего лучшего снайпера в истории «Миннесоты»
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче с «Виннипег Джетс» (3:0) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и улучшил свой показатель в таблице лучших снайперов в истории клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2025, понедельник. 00:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
0 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Юров (Тренин) – 28:23 0:2 Фэйбер (Юханссон) – 38:12 (sh) 0:3 Капризов (Миддлтон, Цуккарелло) – 46:29
Кирилл Капризов забросил свою 198-ю шайбу в карьере и приблизился на расстояние одного гола к занимающему третье место по голам в истории франшизы Заку Паризе (199 голов).
На второй строчке лучших клубных снайперов идёт Микко Койву (205). Первое место занимает Мариан Габорик (219).
На счету Капризова теперь 27 очков (13+14) в 23 матчах текущего сезона.
Капризов проводит силовую тренировку на тренажёре
