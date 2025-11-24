Скидки
Результаты матчей НХЛ на 24 ноября 2025 года

В ночь на 24 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 24 ноября 2025 года:

«Баффало Сэйбрз» – «Каролина Харрикейнз» — 4:1;
«Виннипег Джетс» – «Миннесота Уайлд» — 0:3;
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Сиэтл Кракен» — 1:0 Б;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Колорадо Эвеланш» — 0:1;
«Сан-Хосе Шаркс» – «Бостон Брюинз» — 3:1;
«Ванкувер Кэнакс» – «Калгари Флэймз» — 2:5.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 37 очками после 22 матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Каролина Харрикейнз», набравшая 30 очков после 22 встреч.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
