Селебрини стал лидером в истории «Сан-Хосе» по победным голам в возрасте до 21 года

На льду «Эс-Эй-Пи-центра» в американском Сан-Хосе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Бостон Брюинз». Хозяева льда одержали победу со счётом 3:1. Нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини отметился победным голом и стал лидером в истории «Шаркс» по победным шайбам в возрасте до 21 года.

На счету Селебрини стало семь победных голов. Он превзошёл результат Патрика Марло, забившего шесть победных голов до достижения возраста в 21 год.

На счету Селебрини 70 (27+43) очков в 65 матчах в календарном 2025 году. Канадский форвард показал пятый результат среди тинейджеров (хоккеист моложе 21 года) в истории НХЛ по числу очков за один календарный год.