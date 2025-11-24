Скидки
Селебрини стал лидером в истории «Сан-Хосе» по победным голам в возрасте до 21 года

Селебрини стал лидером в истории «Сан-Хосе» по победным голам в возрасте до 21 года
Комментарии

На льду «Эс-Эй-Пи-центра» в американском Сан-Хосе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Бостон Брюинз». Хозяева льда одержали победу со счётом 3:1. Нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини отметился победным голом и стал лидером в истории «Шаркс» по победным шайбам в возрасте до 21 года.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Мухамадуллин (Ферраро, Гудроу) – 15:53     2:0 Селебрини (Орлов, Тоффоли) – 31:45 (pp)     2:1 Гики (Пастрняк, Йокихарью) – 50:02     3:1 Граф (Эклунд, Селебрини) – 58:53    

На счету Селебрини стало семь победных голов. Он превзошёл результат Патрика Марло, забившего шесть победных голов до достижения возраста в 21 год.

На счету Селебрини 70 (27+43) очков в 65 матчах в календарном 2025 году. Канадский форвард показал пятый результат среди тинейджеров (хоккеист моложе 21 года) в истории НХЛ по числу очков за один календарный год.

