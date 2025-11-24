Валльстедт стал вторым новичком в истории НХЛ с тремя шат-аутами в восьми матчах сезона

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Йеспер Валльстедт сыграл «на ноль» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:0). 23-летний швед отразил все 32 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

На счету Валльстедта уже три «сухаря» в восьми матчах в этом сезоне при проценте отражённых бросков 93,5% и коэффициенте надёжности 1,94. Он лидирует в лиге по их количеству. Валльстедт стал вторым новичком в истории НХЛ с момента расширения лиги в 1967 году с тремя шат-аутами в восьми первых матчах сезона. Ранее три «сухаря» в шести матчах на свой счёт записал вратарь «Лос-Анджелеса» Мартин Джонс в сезоне-2013/2014.

В целом у «Уайлд» стало пять сухих побед в этом сезоне в 23 играх – больше всех в НХЛ. Еще два шат-аута на счету Филипа Густавссона.