Валльстедт стал вторым новичком в истории НХЛ с тремя шат-аутами в восьми матчах сезона

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Йеспер Валльстедт сыграл «на ноль» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:0). 23-летний швед отразил все 32 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2025, понедельник. 00:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
0 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Юров (Тренин) – 28:23     0:2 Фэйбер (Юханссон) – 38:12 (sh)     0:3 Капризов (Миддлтон, Цуккарелло) – 46:29    

На счету Валльстедта уже три «сухаря» в восьми матчах в этом сезоне при проценте отражённых бросков 93,5% и коэффициенте надёжности 1,94. Он лидирует в лиге по их количеству. Валльстедт стал вторым новичком в истории НХЛ с момента расширения лиги в 1967 году с тремя шат-аутами в восьми первых матчах сезона. Ранее три «сухаря» в шести матчах на свой счёт записал вратарь «Лос-Анджелеса» Мартин Джонс в сезоне-2013/2014.

В целом у «Уайлд» стало пять сухих побед в этом сезоне в 23 играх – больше всех в НХЛ. Еще два шат-аута на счету Филипа Густавссона.

Голы Капризова и Юрова помогли «Миннесоте» всухую обыграть «Виннипег». У Тренина — ассист
