Валльстедт стал вторым новичком в истории НХЛ с тремя шат-аутами в восьми матчах сезона

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Йеспер Валльстедт сыграл «на ноль» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (3:0). 23-летний швед отразил все 32 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.
На счету Валльстедта уже три «сухаря» в восьми матчах в этом сезоне при проценте отражённых бросков 93,5% и коэффициенте надёжности 1,94. Он лидирует в лиге по их количеству. Валльстедт стал вторым новичком в истории НХЛ с момента расширения лиги в 1967 году с тремя шат-аутами в восьми первых матчах сезона. Ранее три «сухаря» в шести матчах на свой счёт записал вратарь «Лос-Анджелеса» Мартин Джонс в сезоне-2013/2014.
В целом у «Уайлд» стало пять сухих побед в этом сезоне в 23 играх – больше всех в НХЛ. Еще два шат-аута на счету Филипа Густавссона.
- 24 ноября 2025
-
12:05
-
12:00
-
11:31
-
11:30
-
11:20
-
11:05
-
11:00
-
10:55
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
08:50
-
08:30
-
08:21
-
08:15
-
08:11
-
06:49
-
06:41
-
04:47
-
04:02
-
03:54
-
03:21
-
02:42
-
01:37
- 23 ноября 2025
-
23:58
-
23:50
-
23:40
-
23:40
-
23:30
-
23:15