Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей ВХЛ на 24 ноября 2025 года

Сегодня, 24 ноября, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 24 ноября 2025 года (время московское):

15:00. «Металлург» Нк – «Челны»;

15:00. «Сокол» – ЦСК ВВС;

15:00. «Динамо-Алтай» – «Нефтяник»;

19:00. «Ростов» – АКМ;

19:00. «Буран» – «Рязань-ВДВ».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 43 очка в 27 матчах. Второе место занимает «Югра» с 42 очками после 26 встреч. Тройку замыкают «Омские Крылья» (38 очков в 25 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.