Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 24 ноября 2025 года

Сегодня, 24 ноября, пройдут девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 24 ноября 2025 года (время московское):

17:00. «Алмаз» – «Крылья Советов»;

18:30. МХК «Динамо» Спб – «Динамо-Шинник»;

18:30. «Спутник» – МХК «Молот».

18:30. «Локо» – МХК «Спартак МАХ»;

18:30. «Чайка» – «Омские Ястребы»;

18:30. «Ирбис» – МХК «Кузнецкие Медведи».

19:00. МХК «Динамо-Карелия» – МХК «Спартак»;

19:00. «Красная Машина-Юниор» – «СКА-1946»;

19:00. «Академия СКА» – «Красная Армия».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 43 очками после 24 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 39 очков после 26 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.