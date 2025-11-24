Скидки
Ярослав Аскаров повторил рекорд Евгения Набокова среди вратарей-новичков «Сан-Хосе»

Вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:1). 23-летний россиянин отразил 34 из 35 бросков и был признан первой звездой встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 ноября 2025, понедельник. 04:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Мухамадуллин (Ферраро, Гудроу) – 15:53     2:0 Селебрини (Орлов, Тоффоли) – 31:45 (pp)     2:1 Гики (Пастрняк, Йокихарью) – 50:02     3:1 Граф (Эклунд, Селебрини) – 58:53    

Победа стала для Аскарова седьмой в последних восьми матчах, в которых россиянин пропустил 12 шайб и отразил 95,5% бросков. Таким образом, Аскаров повторил рекорд клуба для вратарей-новичков по победам за один календарный месяц. Столько же было у российского голкипера Евгения Набокова в декабре 2000 года.

В 14 играх текущего сезона у Ярослава восемь побед при шести поражениях с процентом отражённых бросков 91,0% и коэффициентом надёжности 2,83.

