Рейтинг тренеров КХЛ: Андриевский удивляет с «Амуром», Жамнов и Хартли в конце списка

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе. Обращаем внимание, что вместо Александра Гальченюка, продолжающего числиться главным тренером «Амура», но давно не работающего на матчах, в рейтинг добавлен исполняющий обязанности наставника хабаровчан Александр Андриевский.

Место Тренер Клуб 1 (3) Андрей Козырев «Северсталь» 2 (1) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 3 (4) Андрей Разин «Металлург» 4 (5) Ги Буше «Авангард» 5 (2) Алексей Исаков «Торпедо» 6 (14) Александр Андриевский «Амур» 7 (13) Леонид Тамбиев «Адмирал» 8 (8) Игорь Ларионов СКА 9 (7) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 10 (12) Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 11 (11) Николай Заварухин «Автомобилист» 12 (21) Ярослав Люзенков «Сибирь» 13 (6) Игорь Гришин «Нефтехимик» 14 (18) Дмитрий Михайлов ХК «Сочи» 15 (17) Игорь Никитин ЦСКА 16 (20) Жерар Галлан «Шанхайские драконы» 17 (15) Алексей Жамнов «Спартак» 18 (9) Боб Хартли «Локомотив» 19 (19) Михаил Кравец «Барыс» 20 (10) Павел Десятков «Лада» 21 (-) Вячеслав Козлов «Динамо» М 22 (-) Рафаэль Рише «Трактор»