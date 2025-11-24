Андрей Назаров высказался об остром вратарском вопросе в КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров высказался об игре вратарей в КХЛ и отметил российских голкиперов.

«На выходных в КХЛ состоялось много интересных матчей, сегодня тоже хватает ярких вывесок. Хоккей в нашей лиге стал очень популярен и нравится зрителю, о чём свидетельствует высокая посещаемость. Думаю, что рейтинги дальше будут только расти.

Особенно актуальна в последнее время вратарская тема. Мы по-прежнему видим и понимаем, что наша отечественная школа вратарей является лучшей в мире: посмотрите, сколько сильных голкиперов выступают в НХЛ, есть как опытные, так и молодые ребята.

В КХЛ тоже хватает сильных российских вратарей, которым нужно больше доверять и давать им игровое время. В то же время высокорослый иностранец — это не значит уровень Василия Кошечкина, в чём мы за последнее время убедились. В современном хоккее, когда каждая шайба может стать решающей, без сильной игры вратаря делать нечего, поэтому к этому вопросу нужно подходить с особой тщательностью», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.