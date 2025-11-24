«Сибирь» подписала контракт с нападающим Тейлором Беком

Хоккейный клуб «Сибирь» сообщил о подписании контракта с 34-летним канадским нападающим Тейлором Беком. Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2026/2027.

Тейлор хорошо знаком новосибирским болельщикам по выступлениям за «Сибирь» в 2022-2025 годах. Игрок провёл за клуб 196 матчей, в которых набрал 156 очков (51+114).

В КХЛ 34-летний нападающий выступал за «Автомобилист», «Куньлунь Ред Стар», «Авангард», «Металлург», минское «Динамо» и «Сибирь». Всего на его счету 485 матчей в лиге и 374 (123+251) очка. За «Женева-Серветт» хоккеист провёл шесть игр, в которых результативными действиями не отметился.