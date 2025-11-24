Скидки
Экс-игрок «Чикаго» и «Лос-Анджелеса» заявил, что не знал о существовании «Ак Барса»

Нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер заявил, что ранее не знал о существовании команды «Ак Барс», которая обыграла китайский клуб со счётом 3:2 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Вагнер (Фу) – 17:17 (5x5)     2:0 Саттер (Кузнецов) – 26:49 (5x5)     2:1 Галимов (Хмелевски, Сафонов) – 31:45 (5x5)     2:2 Барабанов (Семёнов, Лямкин) – 39:20 (5x5)     2:3 Барабанов – 65:00    

«Это был сложный матч, у них хорошая команда. Нам нужно было действовать проще, чаще доставлять шайбу в зону, работать в форчеке. У нас это получалось, но не всегда, нужно добавлять. И играть так в каждой игре.

Если честно, я особо не слышал об этой команде ранее, не знал про них. В этом сезоне также не следил за ними, но мне понравилось, как они играют, я знаю нескольких игроков из этой команды, мне понравились их взаимодействия друг с другом.

Видно, что это серьёзная организация. Скоро у нас ещё один матч против Казани, будет возможность исправить ошибки и добиться положительного результата», – сказал Вагнер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустам Имамовым.

