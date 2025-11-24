Вратарь «Шанхая» — о поражении от «Ак Барса»: стыдно опять отдать победу по буллитам

Голкипер «Шанхайских Драконов» Патрик Рыбар оценил поражение от «Ак Барса» по буллитам со счётом 2:3.
— Сегодня на кого скинем плохую игру по буллитам – на тебя или тех, кто не забил?
— Каверзный вопрос (смеётся), я думаю, мы поделим это пополам. Я должен был спасать, буду судить только свою работу. Но решать будем вместе с ребятами, что нам делать, обсудим командой, где мы проседаем. Не скажу, что я грустный, просто стыдно опять отдать победу уже новому сопернику всё по тем же старым буллитам.
— Когда закончился овертайм, болельщики Казани уже заранее верили в свою победу.
— Да вот я тоже думаю, что это не дело техники какой-то, а просто, может, моральный фактор, который мы вскоре пересилим. «Ак Барс» напоминает мне «Локомотив» по количеству бросков, стилю игры, и, конечно, тяжело играть, когда такие габаритные игроки закрывают собой видимость, — сказал Патрик Рыбар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.
- 24 ноября 2025
-
13:40
-
13:20
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:21
-
12:05
-
12:00
-
11:31
-
11:30
-
11:20
-
11:05
-
11:00
-
10:55
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
08:50
-
08:30
-
08:21
-
08:15
-
08:11
-
06:49
-
06:41
-
04:47
-
04:02
-
03:54
-
03:21
-
02:42