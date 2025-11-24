Скидки
Вратарь «Шанхая» — о поражении от «Ак Барса»: стыдно опять отдать победу по буллитам

Вратарь «Шанхая» — о поражении от «Ак Барса»: стыдно опять отдать победу по буллитам
Комментарии

Голкипер «Шанхайских Драконов» Патрик Рыбар оценил поражение от «Ак Барса» по буллитам со счётом 2:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Вагнер (Фу) – 17:17 (5x5)     2:0 Саттер (Кузнецов) – 26:49 (5x5)     2:1 Галимов (Хмелевски, Сафонов) – 31:45 (5x5)     2:2 Барабанов (Семёнов, Лямкин) – 39:20 (5x5)     2:3 Барабанов – 65:00    

— Сегодня на кого скинем плохую игру по буллитам – на тебя или тех, кто не забил?
— Каверзный вопрос (смеётся), я думаю, мы поделим это пополам. Я должен был спасать, буду судить только свою работу. Но решать будем вместе с ребятами, что нам делать, обсудим командой, где мы проседаем. Не скажу, что я грустный, просто стыдно опять отдать победу уже новому сопернику всё по тем же старым буллитам.

— Когда закончился овертайм, болельщики Казани уже заранее верили в свою победу.
— Да вот я тоже думаю, что это не дело техники какой-то, а просто, может, моральный фактор, который мы вскоре пересилим. «Ак Барс» напоминает мне «Локомотив» по количеству бросков, стилю игры, и, конечно, тяжело играть, когда такие габаритные игроки закрывают собой видимость, — сказал Патрик Рыбар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

