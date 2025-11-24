Скидки
Стало известно, сколько Тейлор Бек может заработать в «Сибири» за два сезона

Как стало известно «Чемпионату», заработная плата по двухлетнему контракту Тейлора Бека с «Сибирью» составит 35 млн рублей и 10 млн рублей в качестве бонусов за текущий сезон-2025/2026 и 55 млн рублей и 20 млн рублей в качестве бонусов за следующий сезон-2026/2027. Итого за два сезона в «Сибири» Бек может заработать 120 млн рублей.

Игрок провёл за новосибирский клуб 196 матчей, в которых набрал 156 очков (51+114).

В КХЛ 34-летний нападающий выступал за «Автомобилист», «Куньлунь Ред Стар», «Авангард», «Металлург», минское «Динамо» и «Сибирь». Всего на его счету 485 матчей в лиге и 374 (123+251) очка. За «Женева-Серветт» хоккеист провёл шесть игр, в которых результативными действиями не отметился.

