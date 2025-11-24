Форвард «Шанхайских Драконов»: мы хорошо играем с серьёзными командами КХЛ

Нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер высказался о поражении в матче с казанским «Ак Барсом» со счётом 2:3 по буллитам.

«Нам нужно добавлять в концентрации. Мы хорошо играем с серьёзными командами, но иногда допускаем осечки с командами рангом пониже. Нужно добавлять целостности нашему хоккею. В турнирную таблицу, разумеется, тоже смотрим.

То, что мы рядом с командами, которые не попадают в плей-офф, нас не пугает, мы стараемся фокусироваться на следующей игре и добиться как можно большего числа побед. Идём от одной точки к другой», – сказал Вагнер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.