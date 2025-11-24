Скидки
Хоккей

Форвард «Шанхайских Драконов»: мы хорошо играем с серьёзными командами КХЛ

Форвард «Шанхайских Драконов»: мы хорошо играем с серьёзными командами КХЛ
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер высказался о поражении в матче с казанским «Ак Барсом» со счётом 2:3 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Вагнер (Фу) – 17:17 (5x5)     2:0 Саттер (Кузнецов) – 26:49 (5x5)     2:1 Галимов (Хмелевски, Сафонов) – 31:45 (5x5)     2:2 Барабанов (Семёнов, Лямкин) – 39:20 (5x5)     2:3 Барабанов – 65:00    

«Нам нужно добавлять в концентрации. Мы хорошо играем с серьёзными командами, но иногда допускаем осечки с командами рангом пониже. Нужно добавлять целостности нашему хоккею. В турнирную таблицу, разумеется, тоже смотрим.

То, что мы рядом с командами, которые не попадают в плей-офф, нас не пугает, мы стараемся фокусироваться на следующей игре и добиться как можно большего числа побед. Идём от одной точки к другой», – сказал Вагнер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

