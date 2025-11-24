Форвард «Шанхайских Драконов»: мы хорошо играем с серьёзными командами КХЛ
Поделиться
Нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер высказался о поражении в матче с казанским «Ак Барсом» со счётом 2:3 по буллитам.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Вагнер (Фу) – 17:17 (5x5) 2:0 Саттер (Кузнецов) – 26:49 (5x5) 2:1 Галимов (Хмелевски, Сафонов) – 31:45 (5x5) 2:2 Барабанов (Семёнов, Лямкин) – 39:20 (5x5) 2:3 Барабанов – 65:00
«Нам нужно добавлять в концентрации. Мы хорошо играем с серьёзными командами, но иногда допускаем осечки с командами рангом пониже. Нужно добавлять целостности нашему хоккею. В турнирную таблицу, разумеется, тоже смотрим.
То, что мы рядом с командами, которые не попадают в плей-офф, нас не пугает, мы стараемся фокусироваться на следующей игре и добиться как можно большего числа побед. Идём от одной точки к другой», – сказал Вагнер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 ноября 2025
-
13:40
-
13:20
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:21
-
12:05
-
12:00
-
11:31
-
11:30
-
11:20
-
11:05
-
11:00
-
10:55
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
08:50
-
08:30
-
08:21
-
08:15
-
08:11
-
06:49
-
06:41
-
04:47
-
04:02
-
03:54
-
03:21
-
02:42