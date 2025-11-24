Скидки
Нападающий «Шанхайских Драконов» Вагнер поделился подробностями о своём здоровье

Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Остин Вагнер заявил, что чувствует себя хорошо, и отметил, что будет восстанавливаться после тяжёлой игры с «Ак Барсом» (2:3 Б). Китайский клуб вёл со счётом 3:2 в середине второго периода, однако уступил по буллитам.

«Как моё здоровье? Всё в порядке, я чувствую себя хорошо. Если вы переживаете насчёт льда, который я прикладываю к запястью и лодыжке, – это всего лишь восстановление после тяжёлой игры», – сказал Вагнер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В прошедшем матче Вагнер отметился заброшенной шайбой. В следующей игре китайский клуб встретится с «Трактором» 26 ноября.

Комментарии
