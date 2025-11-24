Скидки
Хоккей

«Хочется развести руками». Патрик Рыбар — о пятом поражении «Шанхая» по буллитам
Вратарь «Шанхайских Драконов» Патрик Рыбар заявил, что его смущает очередное поражение команды в серии буллитов. Китайский клуб уступил «Ак Барсу» со счётом 2:3 по буллитам. «Драконы» проиграли все пять буллитных серий в текущем сезоне.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Вагнер (Фу) – 17:17 (5x5)     2:0 Саттер (Кузнецов) – 26:49 (5x5)     2:1 Галимов (Хмелевски, Сафонов) – 31:45 (5x5)     2:2 Барабанов (Семёнов, Лямкин) – 39:20 (5x5)     2:3 Барабанов – 65:00    

«Несмотря на то что мы проиграли, матч был и правда крутым, интересным для тех, кто пришёл на «СКА Арену». Жаль, конечно, что у нас опять не получилось обыграть соперника по буллитам, но мы однозначно достойны были забрать одно очко. Хочется развести руками, когда спрашивают про штрафные броски, потому что мы тренируем этот компонент, стараемся. Видимо, надо ещё серьёзнее взяться за этот момент», — сказал Патрик Рыбар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

