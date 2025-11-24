«Лада» подписала контракты с нападающими Томашем Юрчо и Тайлером Граовацем

Хоккейный клуб «Лада» заключил односторонние контракты до конца сезона с нападающими Томашем Юрчо и Тайлером Граовацем, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся переходе.

Томаш Юрчо выступал в КХЛ за «Барыс», «Авангард» и «Куньлунь Ред Стар», провёл 142 матча, в которых набрал 88 (35+53) очков. Бронзовый призёр зимней Олимпиады 2022 года в составе сборной Словакии, двукратный обладатель Кубка Колдера (АХЛ).

Тайлер Граовац сыграл в КХЛ за минское «Динамо», «Витязь», «Адмирал» и «Куньлунь Ред Стар» 217 матчей, имеет в своём активе 102 (45+57) очка. Также он провёл в НХЛ 84 матча, в которых набрал 15 (12+3) очков.