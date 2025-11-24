Александр Лукашенко: КХЛ ничем не уступает НХЛ, а в этом году чемпионат ещё сильнее стал

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что чемпионат Континентальной хоккейной лиги ничем не уступает Национальной хоккейной лиге, и отметил игру минского «Динамо» и ярославского «Локомотива». В Минске прошла встреча Лукашенко с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым.

«Считаю, что это очень сильный чемпионат, если в мировом масштабе брать. Ничем НХЛ он практически не уступает, а в этом году ещё сильнее стал. Я доволен пока, как играют минские динамовцы. Но есть к чему стремиться, глядя на ваш «Локомотив». Вы большие молодцы, это не для лести говорю», — цитирует Лукашенко агентство «Белта».

Минское «Динамо» занимает третье место в Западной конференции КХЛ, «Локомотив» расположился на втором месте. У обоих клубов равное количество очков.