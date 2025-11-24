Скидки
Защитник «Шанхая» Валенцов: «Ак Барс» ошибки не прощает, два гола забили под копирку

Защитник «Шанхайских Драконов» Владислав Валенцов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Вагнер (Фу) – 17:17 (5x5)     2:0 Саттер (Кузнецов) – 26:49 (5x5)     2:1 Галимов (Хмелевски, Сафонов) – 31:45 (5x5)     2:2 Барабанов (Семёнов, Лямкин) – 39:20 (5x5)     2:3 Барабанов – 65:00    

— Влад, ты после прошлой нашей беседы забросил очень долгожданный гол, когда уже следующий?
— Надо, очень надо! Вот сейчас поговорим, буду настраиваться и стараться ещё больше. Хорошая была игра, но, думаю, проиграли только из-за ненужных ошибок в своей обороне. По удалениям у нас уже чисто, сыграли хорошо. Взяли и потеряли два раза шайбу в своей зоне, что и привело к двум голам. Казань не прощает такие ошибки, и забили нам два гола как под копирку.

— Наконец-то свежий соперник достался по календарю.
— Да, немного приелось нам играть с другими командами, сегодня наконец-то хоккейное разнообразие. Вот сразу видно, что команда не из Западной конференции, больше выдают комбинаций и более игровой хоккей, — сказал Владислав Валенцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

