Владислав Валенцов отметил поддержку болельщиков «Шанхайских Драконов» на домашних матчах

Защитник «Шанхайских Драконов» Владислав Валенцов отметил поддержку домашних болельщиков в матче с «Ак Барсом» (3:2 Б).

— Мы начинаем забывать, что играли с лидером Восточной конференции, «Драконы» всерьёз рассчитывали на все очки.

— Видимо, что-то есть в нашей команде такое, потому что мы не обсуждали, что играем именно с лидером и фаворитом. Просто понимали, что соперник сильный, они уже который год держат марку. Мы своё сегодня всё-таки забрали, заслуженно. Разбирали соперника тщательно, по видеопросмотрам обсуждали, кого сразу надо перекрыть, потому что есть отдельные мастеровитые игроки. Ещё скажу, что наши болельщики сегодня – это вообще отдельный момент. Открыли второй ярус, 11 000 зрителей, мы очень благодарны каждому, кто пришёл, и медиаслужбе, которая так умело собирает народ, — сказал Владислав Валенцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.