Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владислав Валенцов отметил поддержку болельщиков «Шанхайских Драконов» на домашних матчах

Владислав Валенцов отметил поддержку болельщиков «Шанхайских Драконов» на домашних матчах
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Шанхайских Драконов» Владислав Валенцов отметил поддержку домашних болельщиков в матче с «Ак Барсом» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
2 : 3
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Вагнер (Фу) – 17:17 (5x5)     2:0 Саттер (Кузнецов) – 26:49 (5x5)     2:1 Галимов (Хмелевски, Сафонов) – 31:45 (5x5)     2:2 Барабанов (Семёнов, Лямкин) – 39:20 (5x5)     2:3 Барабанов – 65:00    

— Мы начинаем забывать, что играли с лидером Восточной конференции, «Драконы» всерьёз рассчитывали на все очки.
— Видимо, что-то есть в нашей команде такое, потому что мы не обсуждали, что играем именно с лидером и фаворитом. Просто понимали, что соперник сильный, они уже который год держат марку. Мы своё сегодня всё-таки забрали, заслуженно. Разбирали соперника тщательно, по видеопросмотрам обсуждали, кого сразу надо перекрыть, потому что есть отдельные мастеровитые игроки. Ещё скажу, что наши болельщики сегодня – это вообще отдельный момент. Открыли второй ярус, 11 000 зрителей, мы очень благодарны каждому, кто пришёл, и медиаслужбе, которая так умело собирает народ, — сказал Владислав Валенцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Елизаветой Алферьевой.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и одержал волевую победу над «Шанхайскими Драконами»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android