КХЛ определила лучших игроков 11-й недели сезона-2025/2026

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 11-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Патрик Рыбар («Шанхайские Драконы»), одержавший с командой две победы в трёх матчах недели с коэффициентом надёжности 1,6 и процентом отражённых бросков 95,73%. В матче с «Сибирью» (3:0) Рыбар сыграл «на ноль».

Лучшим защитником признан Робин Пресс («Металлург»), набравший 4 (1+3) очка в трёх матчах недели с показателем полезности «+2».

Лучшим нападающим признан Кирилл Петьков («Амур»), набравший 4 (3+1) очка в двух матчах недели.

Лучшим новичком в третий раз в карьере признан Михаил Фёдоров («Металлург»), набравший 3 (2+1) очка в трёх матчах недели.