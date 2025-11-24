Скидки
Плющев о «Локомотиве»: Хартли, как получит главный чек, вполне может встать на рельсы Гру

Плющев о «Локомотиве»: Хартли, как получит главный чек, вполне может встать на рельсы Гру
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал ситуацию в «Локомотиве». Ранее ходили слухи о возможном расставании клуба и главного тренера Боба Хартли. Также ярославский клуб покинул ассистент главного тренера Дмитрий Рябыкин.

«Ящик Пандоры открыли в Челябинске, но в него начали посматривать и в Ярославле. Убирая от Хартли его первого помощника Рябыкина, Ярославль стреляет и тренеру, и команде по ногам. «Локомотив» до этих событий шёл первым на Западе, но внутренняя возня всегда отражается на результате. Там очень специфическая команда, руководство давно сидит, все потоки налажены.

Тут удобнее – условно – свой и мягкий Красоткин, чем чужой и жёсткий Рябыкин. Реакция команды налицо – домашние поражения с 3:0 от «Шанхая» и 4:6 от «Амура». В обороне – проходной двор, как в Челябинске. А Хартли, как получит главный чек, вполне может встать на рельсы Гру», – цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

«Из меня сделали зверя, что я чуть ли не бью хоккеистов, что за бред?» Яркий Рябыкин
Эксклюзив
«Из меня сделали зверя, что я чуть ли не бью хоккеистов, что за бред?» Яркий Рябыкин
