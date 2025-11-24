«Это классное чувство». Аскаров поделился эмоциями от побед в составе «Сан-Хосе»

Вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров оценил игру команды в текущем сезоне. 23-летний россиянин отразил 34 из 35 бросков в матче с «Бостон Брюинз» и был признан первой звездой встречи. После 23 матчей «акулы» занимают девятое место в таблице Западной конференции НХЛ.
«Мы начали выигрывать больше матчей. Когда идёшь спать – улыбаешься. Когда просыпаешься – всё ещё улыбаешься. Это классное чувство», – цитирует Аскарова пресс-служба клуба.
В 14 играх текущего сезона у Ярослава восемь побед при шести поражениях с процентом отражённых бросков 91,0% и коэффициентом надёжности 2,83. Аскаров повторил рекорд клуба для вратарей-новичков по победам за один календарный месяц. Также семь побед за клуб было у российского голкипера Евгения Набокова в декабре 2000 года.
