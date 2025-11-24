Нападающий Владимир Бутузов принял участие в матче ВХЛ впервые за почти девять лет

Нападающий Владимир Бутузов принял участие в матче ВХЛ впервые за почти девять лет. Форвард в данный момент играет за «Динамо-Алтай» в матче с «Нефтяником». Ранее хоккеист прошёл список отказов «Сибири» и был отправлен в ВХЛ.

Предыдущий раз Бутузов выходил на лёд в матче ВХЛ восемь лет, 11 месяцев и 16 дней назад.

На счету 31-летнего Бутузова 25 матчей в текущем сезоне, где форвард отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей. Всего Владимир провёл в КХЛ 649 игр, в которых забил 113 голов и сделал 132 паса. За «Сибирь» нападающий сыграл 379 матчей, где набрал 241 (68+173) очко.