Главная Хоккей Новости

Ветеран «Автомобилиста» Сергей Печенин умер в возрасте 73 лет

Советский хоккеист, мастер спорта и судья первой категории Сергей Печенин скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба «Автомобилиста».

«Уроженец Свердловска и воспитанник «Юности» Сергей Печенин играл на позиции вратаря. Он провёл в составе «Автомобилиста» в общей сложности 10 сезонов, выступая в свердловской команде в 70-х и 80-х годах прошлого века.

Сергей Александрович сыграл в чемпионатах СССР более 200 матчей. Завершив игровую карьеру, Печенин посвятил себя работе арбитром. В качестве судьи он обслуживал многие детско-юношеские соревнования и турниры любительских команд.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея Александровича Печенина», — говорится в сообщении клуба.

