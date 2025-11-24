Ветеран «Автомобилиста» Сергей Печенин умер в возрасте 73 лет
Поделиться
Советский хоккеист, мастер спорта и судья первой категории Сергей Печенин скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба «Автомобилиста».
«Уроженец Свердловска и воспитанник «Юности» Сергей Печенин играл на позиции вратаря. Он провёл в составе «Автомобилиста» в общей сложности 10 сезонов, выступая в свердловской команде в 70-х и 80-х годах прошлого века.
Сергей Александрович сыграл в чемпионатах СССР более 200 матчей. Завершив игровую карьеру, Печенин посвятил себя работе арбитром. В качестве судьи он обслуживал многие детско-юношеские соревнования и турниры любительских команд.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея Александровича Печенина», — говорится в сообщении клуба.
Комментарии
- 24 ноября 2025
-
16:34
-
16:12
-
15:55
-
15:35
-
15:30
-
15:15
-
14:55
-
14:35
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:21
-
12:05
-
12:00
-
11:31
-
11:30
-
11:20
-
11:05
-
11:00
-
10:55
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
09:10
-
08:50
-
08:30