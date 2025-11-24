«Вашингтон» — «Коламбус»: онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 3:00 мск

В ночь на 25 ноября состоится очередной матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду примет «Коламбус Блю Джекетс». Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игры.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 25 ноября 2025, вторник. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус

Это будет второй матч между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. Ранее 25 октября «Вашингтон» одержал убедительную победу над «Коламбусом» со счётом 5:1.

«Вашингтон» с 24 очками после 22 встречи располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» с 25 очками после 22 игр занимает 11-е место в таблице Востока.