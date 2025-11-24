Экс-тренер «Сибири» и «Амура» Виталий Атюшов вошёл в тренерский штаб «Молота» из ВХЛ

Бывший старший тренер «Динамо» из Санкт-Петербурга Виталий Атюшов вошёл в тренерский штаб «Молота», который возглавляет Альберт Мальгин. Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба в телеграм-канале.

46-летний Атюшов свою тренерскую карьеру начал в 2021 году, став тренером защитников в новосибирской «Сибири». В 2023 году перешёл на аналогичную должность в хабаровский «Амур». Сезон-2025/2026 начинал в качестве старшего тренера петербургского «Динамо».

На данный момент «Молот» находится на 14-м месте в сводной турнирной таблице Всероссийской хоккейной лиги. Команда заработала 33 очка после 28 матчей.