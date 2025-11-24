Скидки
Терещенко — о Кузнецове: не стоит нагонять тучи из-за его статистики в последних играх

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался об игре нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова в этом сезоне. 33-летний форвард провёл 12 матчей, в которых набрал 7 (0+7) очков.

«Не списывайте Евгения со счетов раньше времени, пока он находится в прекрасном хоккейном возрасте. Все же рано или поздно заканчивают карьеру. Но не стоит нагонять тучи из-за его статистики в последних играх. Он может сильно прибавить и исправить всё», – приводит слова Терещенко LiveResult.

В матче с «Автомобилистом» (5:4) 20 ноября Кузнецов сыграл минимальное время среди игроков «Металлурга» – 2 минуты и 59 секунд. А на следующую игру с «Адмиралом» (4:3 Б) 22 ноября не вошёл в заявку.

