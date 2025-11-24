Вратарь «Питтсбурга» Мурашов: Флёри произвёл на меня огромное впечатление

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов рассказал о знакомстве с экс-голкипером «пингвинов» Марком-Андре Флёри. В сентябре канадский вратарь сыграл прощальный матч за «Питтсбург» на предсезонке, не пропустив ни разу в третьем периоде игры с «Коламбус Блю Джекетс».

«В лагере запомнилось знакомство с Флёри. Он произвёл на меня огромное впечатление. Мы представились на льду друг другу. Но обычно на тренировке НХЛ два вратаря, ты спокойно занимаешь одни ворота и работаешь. А тут мы вышли втроём и должны были меняться по кругу. И получилось так, что мы с Марком-Андре поехали на одни ворота.

Я же не знал, насколько серьёзно он хочет включаться в упражнения, поэтому спросил: «Ты начнёшь упражнение?» А он говорит: «Да нет, я пока посмотрю, ты начинай спокойно». После этого понял, что с ним достаточно просто коммуницировать.

С разминкой перед игрой мы спокойно разобрались. Я к нему подошёл, сказал: «Давай пополам». Он говорит: «Готовься спокойно к игре. Я себя подготовлю, всё нормально». Ему перед выходом предложил, чтобы он вывел команду на разминку – обычно вратарь, который начинает, выводит. Он сказал: «Нет, спокойно готовься». С ним очень легко было.

Мне тренеры по физподготовке рассказали потом забавную историю: минут за пять до выхода на третий период он заходит в зал – полностью в экипировке, в коньках – и спрашивает: «Что мне сделать, чтобы размяться?» Они в шоке, отвечают, что уже как бы пять минут до выхода.

Он говорит: «Ладно, не парьтесь». Сделал несколько отжиманий, подтягиваний, присед прямо в форме – и пошёл, сыграл период «на ноль», — приводит слова Мурашова «Советский спорт».