Главный тренер «Миннесоты» отметил прогресс форварда Данилы Юрова

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высказался об игре российского форварда команды Данилы Юрова и отметил его прогресс.

«Юров всё лучше и лучше контролирует шайбу и играет в атаке. На протяжении сезона он был надежён в обороне и показывал хоккейный интеллект. Сейчас у него становится больше уверенности, когда он владеет шайбой. Данила всё лучше понимает, что нужно предпринять в том или ином моменте», – приводит слова Хайнса официальный сайт НХЛ.

21-летний россиянин стал автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс». В 18 играх в текущем сезоне на счету Данилы 6 (3+3) очков.

