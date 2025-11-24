Стал известен тренерский штаб сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг представил тренерский штаб команды на Кубок Первого канала.

Главный тренер — Роман Ротенберг.

Тренеры: Константин Шафранов из «Ак Барса», Виктор Козлов из «Салавата Юлаева», Альберт Лещёв из «Сибири», Евгений Корешков из «Трактора», Алексей Бабинцев из «Динамо» СПб.

Тренеры вратарей: Максим Соколов и Андрей Царёв из «Сочи».

Тренеры по физической подготовке: Александр Трошин и Матвей Кондратьев.

Скаут: Антон Бут из «Локомотива».

Международный турнир «Кубок Первого канала» пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Соперниками российского сборной на турнире станут сборные Беларуси и Казахстана.