Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен тренерский штаб сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала

Стал известен тренерский штаб сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала
Комментарии

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг представил тренерский штаб команды на Кубок Первого канала.

Главный тренер — Роман Ротенберг.

Тренеры: Константин Шафранов из «Ак Барса», Виктор Козлов из «Салавата Юлаева», Альберт Лещёв из «Сибири», Евгений Корешков из «Трактора», Алексей Бабинцев из «Динамо» СПб.

Тренеры вратарей: Максим Соколов и Андрей Царёв из «Сочи».

Тренеры по физической подготовке: Александр Трошин и Матвей Кондратьев.

Скаут: Антон Бут из «Локомотива».

Международный турнир «Кубок Первого канала» пройдёт в Новосибирске с 9 по 14 декабря. Соперниками российского сборной на турнире станут сборные Беларуси и Казахстана.

Материалы по теме
Определён окончательный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android