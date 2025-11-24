Скидки
Хоккей

Матч «Спартак» — «Ак Барс» в КХЛ начнётся с минуты молчания в память о Симоняне

Матч «Спартак» — «Ак Барс» в КХЛ начнётся с минуты молчания в память о Симоняне
Комментарии

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским «Спартаком» и казанским «Ак Барсом» начнётся с минуты молчания в память о легендарном экс-футболисте красно-белых Никите Симоняне. Об этом сообщила пресс-служба «Спартака». Встреча пройдёт 25 ноября в Москве на стадионе «Мегаспорт».

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 ноября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
Симонян умер 23 ноября на 100-м году жизни. Вместе с красно-белыми он четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока, и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР. Симонян до сих пор является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Новости. Хоккей
