Форвард минского «Динамо» Пинчук стал первым участником Матча звёзд КХЛ-2026

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук стал первым участником Матча звёзд КХЛ, который пройдет 7–8 февраля 2026 года на «УГМК Арене» в Екатеринбурге, сообщается на сайте лиги.

Виталий примет участие в мероприятии в третий раз. 23-летний белорусский хоккеист победил в голосовании по выбору первого участника звёздного уикенда. Пинчук будет представлять команду KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские хоккеисты клубов КХЛ.

25 ноября на сайте мероприятия стартует голосование болельщиков по выбору четырёх игроков в каждую из команд.

Пинчук в текущем сезоне провёл 29 матчей, в которых набрал 29 (13+16) очков.