Плющев — о «Тракторе»: мы придумали себе сказку об иностранных тренерах, разрешив им всё

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев подверг критике отношение к иностранным тренерам в КХЛ на фоне ухода Бенуа Гру из «Трактора».

– Не понимаю, что происходит в «Тракторе». У Челябинска очень плотный состав, после прошлогоднего серебра летом воспринимал команду как одного из главных фаворитов не только Востока, но и всей лиги. А по факту Челябинск, что называется, на ровном месте получил глубокий кризис. Всё разлетелось за считанные недели – главный тренер Гру сбежал, игра не выстроена, команда пропустила больше всех в лиге. Загадка!

– В прессе смеются над канадским вратарём «Трактора» Дриджером, с которым вчера попрощались...

– Знаете, это самый легкий путь. Да, канадец, мягко говоря, не выручал, но ведь там в обороне проходной двор. Пятака нет, вратарю тяжело, его просто раздёргали. И такой обороной можно раздёргать любого вратаря.

– Кто виноват?

– Мы сами. Как первоклассники, придумали себе сказку об иностранных тренерах, разрешив им всё, в том числе вытирать о нас и наш хоккей ноги. Вот Гру и вытер – и о клуб, и о лигу. После трети чемпионата помахал дикарям платочком, оставив после себя на хозяйстве мальчика-соотечественника [Рафаэля Рише]. И смех, и грех.

– Какое событие, на ваш взгляд, стало в Челябинске переломным?

– Думаю, там потеряли команду, когда закупили новую порцию легионеров во главе с Ливо и начали сокращать зарплаты некоторым российским хоккеистам. После этого, вероятно, и пошёл какой-то разрыв внутри команды, некоторые прошлогодние лидеры, видимо, не согласившись с новыми ролями, просто пропали. Гру это увидел – и не стал ждать крушения своего личного рейтинга. Так что тут вопросы не только к тренеру, но и к менеджерам. Команду они упустили, — приводит слова Плющева Russia-Hockey.