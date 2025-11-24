Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Шанхайских Драконов» Лабанк: в КХЛ меньше физической подготовки

Нападающий «Шанхайских Драконов» Лабанк: в КХЛ меньше физической подготовки
Комментарии

Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк высказался об уровне Континентальной хоккейной лиги.

– Что скажете об уровне КХЛ? Чувствуется, что это серьёзная лига?
– Да, это так. Здесь хороший темп, довольно много мастерства и немного меньше физической подготовки. Но КХЛ – хорошая лига.

– Вам бы хотелось играть в Шанхае? Или уже привыкли базироваться в Санкт-Петербурге и не хотите никуда уезжать?
– Было бы неплохо. Но знаете, мне любой вариант подходит. Главное, чтобы я играл в хоккей. Было бы здорово увидеть Шанхай, так что я не против, – приводит слова Лабанка «Спорт день за днём».

Напомним, в нынешнем сезоне «Шанхайские Драконы» проводят домашние матчи на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
«Шанхай» — гордый и сильный корабль на волнах КХЛ. Но куда он идёт?
«Шанхай» — гордый и сильный корабль на волнах КХЛ. Но куда он идёт?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android