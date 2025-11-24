Нападающий «Шанхайских Драконов» Лабанк: в КХЛ меньше физической подготовки

Нападающий «Шанхайских Драконов» Кевин Лабанк высказался об уровне Континентальной хоккейной лиги.

– Что скажете об уровне КХЛ? Чувствуется, что это серьёзная лига?

– Да, это так. Здесь хороший темп, довольно много мастерства и немного меньше физической подготовки. Но КХЛ – хорошая лига.

– Вам бы хотелось играть в Шанхае? Или уже привыкли базироваться в Санкт-Петербурге и не хотите никуда уезжать?

– Было бы неплохо. Но знаете, мне любой вариант подходит. Главное, чтобы я играл в хоккей. Было бы здорово увидеть Шанхай, так что я не против, – приводит слова Лабанка «Спорт день за днём».

Напомним, в нынешнем сезоне «Шанхайские Драконы» проводят домашние матчи на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.