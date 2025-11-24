Скидки
Гомоляко: результаты «Северстали» — тренерская работа Козырева и его помощников

Бывший спортивный директор «Металлурга» и «Лады» Сергей Гомоляко оценил выступление «Северстали» в этом сезоне и отметил работу главного тренера череповецкой команды Андрея Козырева.

– Удивляет ли вас лидерство «Северстали»? Ведь клуб даже не выполняет условия пола зарплат КХЛ – 450 млн рублей.
– Нет, не удивляет, потому что уже в прошлом сезоне они неплохо играли. Плюс им удалось сохранить прошлогодний состав.

– В чём видите основные причины успеха команды?
– Прежде всего, конечно, это тренерская работа Козырева и его помощников – правильный подход, включая предсезонную подготовку. У ребят хорошее движение, стремление играть постоянно с шайбой. Они не играют забросами, а практически постоянно контролируют шайбу. Так же играет «Металлург», но у Разина более опытные игроки.

– Сможет ли Череповец впервые в истории наконец-то пройти первый раунд плей-офф?
– Если они продолжат играть в таком же ключе, как сейчас, безусловно, они могут пройти первый круг. Но в плей-офф совсем другой хоккей. Там соперник будет играть иначе, судейство будет иное. К тому же опыт плей-офф многое даёт.

Если ребята справятся со всем этим, плюс с волнением, всё возможно, причём не только проход первого раунда. Очень многое будет зависеть от игры вратарей. Если вратарь в нужный момент выручает, например, при выходе «один в ноль», два в одного, ловит мёртвые шайбы, команда играет совсем по-другому. Именно эти компоненты могут им помочь в розыгрыше Кубка Гагарина, – приводит слова Гомоляко Metaratings.

На данный момент «Северсталь» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 42 очка в 30 матчах.

