Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко получил травму на раскатке

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко получил повреждение во время утренней раскатки команды. Об этом сообщает журналист Джефф Свобода в социальной сети Х.

По информации источника, хоккеист покинул лёд примерно в середине занятия. Главный тренер «Коламбуса» Дин Эвасон сообщил, что решение относительно участия Марченко в матче с «Вашингтон Кэпиталз» будет принято по результатам обследования.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 25-летний форвард провёл 22 матча, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.

Матч «Вашингтон» – «Коламбус» состоится 25 ноября и начнётся в 03:00 мск.