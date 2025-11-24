Скидки
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко получил травму на раскатке

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко получил травму на раскатке
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко получил повреждение во время утренней раскатки команды. Об этом сообщает журналист Джефф Свобода в социальной сети Х.

По информации источника, хоккеист покинул лёд примерно в середине занятия. Главный тренер «Коламбуса» Дин Эвасон сообщил, что решение относительно участия Марченко в матче с «Вашингтон Кэпиталз» будет принято по результатам обследования.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 25-летний форвард провёл 22 матча, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами.

Матч «Вашингтон» – «Коламбус» состоится 25 ноября и начнётся в 03:00 мск.

