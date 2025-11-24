Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Питтсбурга» Мурашов: всегда приятно смотреть на игру Бобровского — это очевидно

Вратарь «Питтсбурга» Мурашов: всегда приятно смотреть на игру Бобровского — это очевидно
Комментарии

Российский голкипер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов ответил, кто из современных вратарей ему нравится больше всего.

«У всех сезон складывается по-разному. Кто-то стартует ярко, а потом проседает. Кто-то наоборот. Но всегда приятно смотреть на игру Бобровского – это очевидно. Он играет будто без усилий, однако за этим огромный труд.

Конечно, Шестёркин. Его соревновательность, желание бороться за каждую шайбу вдохновляют. И даже вчера – Сарос из «Нэшвилла». При его габаритах он очень быстрый, отлично читает игру, делает всё легко и уверенно. От каждого можно что-то почерпнуть», – приводит слова Мурашова «Советский спорт».

Материалы по теме
Российский вратарь-новичок переписывает историю «Питтсбурга». Мурашов станет звездой НХЛ?
Российский вратарь-новичок переписывает историю «Питтсбурга». Мурашов станет звездой НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android