Вратарь «Питтсбурга» Мурашов: всегда приятно смотреть на игру Бобровского — это очевидно

Российский голкипер «Питтсбург Пингвинз» Сергей Мурашов ответил, кто из современных вратарей ему нравится больше всего.

«У всех сезон складывается по-разному. Кто-то стартует ярко, а потом проседает. Кто-то наоборот. Но всегда приятно смотреть на игру Бобровского – это очевидно. Он играет будто без усилий, однако за этим огромный труд.

Конечно, Шестёркин. Его соревновательность, желание бороться за каждую шайбу вдохновляют. И даже вчера – Сарос из «Нэшвилла». При его габаритах он очень быстрый, отлично читает игру, делает всё легко и уверенно. От каждого можно что-то почерпнуть», – приводит слова Мурашова «Советский спорт».