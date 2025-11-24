Серавалли рассказал, сколько будет получать Бедард по новому контракту с «Чикаго»

Инсайдер и журналист Фрэнк Серавалли высказался по поводу потенциального нового соглашения нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Коннора Бедарда. Канадец проводит заключительный сезон по контракту новичка с зарплатой $ 950 тыс.

«Коннор Бедард не просто входит в пятёрку лучших бомбардиров лиги, но и, несомненно, входит в пятерку лучших игроков лиги. Он сам отнёс себя к категории хоккеистов, с которыми просто подписать контракт.

Бедард, вероятно, будет зарабатывать от $ 12,5 до 15 млн год. На данный момент это довольно большой разброс, но это позволяет установить ориентир на сумму от $ 100 до 120 млн за весь срок действия договора», – приводит слова Серавалли Sportskeeda.

20-летний форвард набрал 31 (13+18) очко в 22 матчах регулярного чемпионата НХЛ в нынешнем сезоне.