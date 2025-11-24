Скидки
Локомотив — Сибирь, результат матча 24 ноября 2025 года, счёт 4:1, КХЛ 2025/2026

Дубль Герната помог «Локомотиву» победить «Сибирь» в матче КХЛ
Сегодня, 24 ноября, в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал новосибирскую «Сибирь». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Иванов (А. Радулов, Гернат) – 05:32 (5x5)     2:0 А. Радулов (Сурин, Рафиков) – 18:38 (5x4)     3:0 Гернат (Каюмов, Никулин) – 30:17 (5x4)     4:0 Гернат (Шалунов, А. Радулов) – 35:03 (5x5)     4:1 Климович (Люзенков, Климович) – 54:40 (5x5)    

На пятой минуте нападающий Георгий Иванов забил первый гол и вывел «Локомотив» вперёд. На 19-й минуте форвард Александр Радулов удвоил преимущество хозяев. На 31-й минуте защитник Мартин Гернат забросил третью шайбу в ворота «Сибири». На 36-й минуте Мартин Гернат оформил дубль и упрочил преимущество «Локомотива». На 55-й минуте нападающий «Сибири» Иван Климович сократил отставание и установил окончательный счёт — 4:1.

«Локомотив» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 31 матч, в которых набрал 43 очка, клуб занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 21 очком после 30 встреч располагается на 11-й строчке Восточной конференции.

