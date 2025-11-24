Скидки
Хоккей Новости

ЦСКА – СКА, результат матча 24 ноября 2025 года, счет 1:4, КХЛ 2025/2026

СКА одержал уверенную победу над ЦСКА в армейском дерби
Комментарии

Сегодня, 24 ноября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв) – 25:40 (5x5)     0:2 Гримальди (Савиков, Бландизи) – 34:46 (5x5)     1:2 Гурьянов (Спронг, Рой) – 54:13 (5x5)     1:3 Хайруллин (Мёрфи, Воробьёв) – 56:15 (5x5)     1:4 Лайпсик (Бландизи, Гримальди) – 58:30 (en)    

На 26-й минуте нападающий Марат Хайруллин забил первый гол и вывел СКА вперёд. На 35-й минуте форвард Рокко Гримальди удвоил преимущество гостей. На 55-й минуте нападающий ЦСКА Денис Гурьянов отыграл одну шайбу. На 57-й минуте Хайруллин оформил дубль и увеличил преимущество петербуржцев. На 59-й минуте форвард Брендан Лайпсик забил четвёртый гол в ворота хозяев, установив окончательный счёт — 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 30 матчей, в которых набрал 29 очков, команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 30 очками после 27 встреч располагается на восьмой строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
