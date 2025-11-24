СКА одержал уверенную победу над ЦСКА в армейском дерби

Сегодня, 24 ноября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

На 26-й минуте нападающий Марат Хайруллин забил первый гол и вывел СКА вперёд. На 35-й минуте форвард Рокко Гримальди удвоил преимущество гостей. На 55-й минуте нападающий ЦСКА Денис Гурьянов отыграл одну шайбу. На 57-й минуте Хайруллин оформил дубль и увеличил преимущество петербуржцев. На 59-й минуте форвард Брендан Лайпсик забил четвёртый гол в ворота хозяев, установив окончательный счёт — 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 30 матчей, в которых набрал 29 очков, команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 30 очками после 27 встреч располагается на восьмой строчке Запада.