Хоккей

Динамо М — Амур, результат матча 24 ноября 2025 года, счёт 4:2, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» вырвало победу у «Амура» в домашнем матче
Комментарии

Сегодня, 24 ноября, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало хабаровский «Амур». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали хозяева со счётом 4:2.

24 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Сикура (Пыленков, Слепышев) – 02:15 (5x4)     1:1 Талалуев (Воронков, Шварёв) – 19:37 (5x5)     1:2 Бродхёрст (Ли, Гальченюк) – 19:46 (5x5)     2:2 Сикура (Пыленков, Уил) – 50:51 (5x4)     3:2 Уил (Классон, Слепышев) – 57:26 (5x5)     4:2 Комтуа (Мамин) – 58:57 (en)    

На третьей минуте нападающий «Динамо» Дилан Сикура забил первый гол. На 20-й минуте форвард «Амура» Илья Талалуев сравнял счёт, а спустя девять секунд нападающий Алекс Бродхёрст вывел хабаровчан вперёд. На 51-й минуте Дилан Сикура оформил дубль и восстановил равенство в счёте. На 58-й минуте форвард Джордан Уил вывел бело-голубых вперёд. На 59-й минуте нападающий Макс Комтуа забросил четвёртую шайбу в ворота гостей и установил окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 29 матчей, в которых набрало 36 очков, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» с 28 очками после 29 встреч располагается на седьмой строчке в Восточной конференции.

«Ты создаёшь команду, а её у тебя забирают». Откровенное интервью с Алексеем Кудашовым
