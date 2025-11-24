«Наверное, в тренере весь вопрос». Никитин — после поражения ЦСКА от СКА
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин дал самокритичный комментарий после поражения от СКА со счётом 1:4 и заявил, что у него нет претензий к игрокам.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Хайруллин (Воробьёв) – 25:40 (5x5) 0:2 Гримальди (Савиков, Бландизи) – 34:46 (5x5) 1:2 Гурьянов (Спронг, Рой) – 54:13 (5x5) 1:3 Хайруллин (Мёрфи, Воробьёв) – 56:15 (5x5) 1:4 Лайпсик (Бландизи, Гримальди) – 58:30 (en)
«Наверное, в тренере весь вопрос. К ребятам какие претензии?» — сказал Никитин во флеш-интервью после матча.
Отметим, данная встреча между командами стала второй в текущем регулярном чемпионате из четырёх запланированных. В первой игре сильнее оказались хоккеисты московской команды.
ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 30 матчей, в которых набрал 29 очков, команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 30 очками после 27 встреч располагается на восьмой строчке Запада.
