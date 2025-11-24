«Наверное, в тренере весь вопрос». Никитин — после поражения ЦСКА от СКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин дал самокритичный комментарий после поражения от СКА со счётом 1:4 и заявил, что у него нет претензий к игрокам.

«Наверное, в тренере весь вопрос. К ребятам какие претензии?» — сказал Никитин во флеш-интервью после матча.

Отметим, данная встреча между командами стала второй в текущем регулярном чемпионате из четырёх запланированных. В первой игре сильнее оказались хоккеисты московской команды.

ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 30 матчей, в которых набрал 29 очков, команда занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 30 очками после 27 встреч располагается на восьмой строчке Запада.