Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Была робость, что соперник именитый». Люзенков — о поражении «Сибири» от «Локомотива»

«Была робость, что соперник именитый». Люзенков — о поражении «Сибири» от «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о поражении от «Локомотива» (1:4) и заявил, что новосибирская команда была робкой из-за статуса соперника.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 ноября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Иванов (А. Радулов, Гернат) – 05:32 (5x5)     2:0 А. Радулов (Сурин, Рафиков) – 18:38 (5x4)     3:0 Гернат (Каюмов, Никулин) – 30:17 (5x4)     4:0 Гернат (Шалунов, А. Радулов) – 35:03 (5x5)     4:1 Климович (Люзенков, Климович) – 54:40 (5x5)    

— Понимали, команда «Локомотив» проиграла две встречи, но нам отступать некуда, надо выигрывать и брать любые очки. По содержанию игра более или менее понравилась, есть положительные моменты, ребята начинают понимать, что мы от них требуем. С таким соперником нельзя допускать такие ошибки, которые приводят к голам.

— Показалось, команде сегодня сил не хватало.
— Я бы сказал по-другому: была робость, что соперник именитый. В третьем периоде силы были, держали шайбу. Говорили после первого и второго периодов — если мы не будем играть, соперник сам не «привезёт» шайбу себе в ворота. Да, тяжёлый выезд, где-то начало игры не удалось.

— Гол сделали молодые ребята – довольны их прогрессом?
— Молодёжь неплохо вливается в коллектив, своим движением они дают нам энергию, — приводит слова Люзенкова пресс-служба «Сибири».

Материалы по теме
Видео
Дубль Герната помог «Локомотиву» победить «Сибирь» в матче КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android