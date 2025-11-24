«Была робость, что соперник именитый». Люзенков — о поражении «Сибири» от «Локомотива»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков высказался о поражении от «Локомотива» (1:4) и заявил, что новосибирская команда была робкой из-за статуса соперника.

— Понимали, команда «Локомотив» проиграла две встречи, но нам отступать некуда, надо выигрывать и брать любые очки. По содержанию игра более или менее понравилась, есть положительные моменты, ребята начинают понимать, что мы от них требуем. С таким соперником нельзя допускать такие ошибки, которые приводят к голам.

— Показалось, команде сегодня сил не хватало.

— Я бы сказал по-другому: была робость, что соперник именитый. В третьем периоде силы были, держали шайбу. Говорили после первого и второго периодов — если мы не будем играть, соперник сам не «привезёт» шайбу себе в ворота. Да, тяжёлый выезд, где-то начало игры не удалось.

— Гол сделали молодые ребята – довольны их прогрессом?

— Молодёжь неплохо вливается в коллектив, своим движением они дают нам энергию, — приводит слова Люзенкова пресс-служба «Сибири».